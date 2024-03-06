Україна просила не солдат, а боєприпаси та ППО, - Каллас

Прем'єрка Естонії Кая Каллас запевнила, що естонські солдати не підуть воювати в Україні.

Про це повідомляє ERR.

“Вони не говорили про відправку наземних військ, говорили про те, щоб відправити туди військових. Я можу вас точно так само запевнити, що наші солдати не підуть туди воювати”, - сказала Каллас.

Вона додала, що аби не воювати в Україні, Естонія повинна докласти тих зусиль, які докладає зараз, щоб війна закінчилась.

Каллас наголосила, що Україна просила боєприпаси, протиповітряну оборону та навчати українських солдатів.

“Вони також просили політичної ізоляції (Росії, - ред.), і ми все це робимо”, - додала голова уряду Естонії.