Україна просила не солдат, а боєприпаси та ППО, - Каллас

Прем'єрка Естонії Кая Каллас запевнила, що естонські солдати не підуть воювати в Україні.
Про це повідомляє ERR.
“Вони не говорили про відправку наземних військ, говорили про те, щоб відправити туди військових. Я можу вас точно так само запевнити, що наші солдати не підуть туди воювати”, - сказала Каллас.
Вона додала, що аби не воювати в Україні, Естонія повинна докласти тих зусиль, які докладає зараз, щоб війна закінчилась.
Каллас наголосила, що Україна просила боєприпаси, протиповітряну оборону та навчати українських солдатів.
“Вони також просили політичної ізоляції (Росії, - ред.), і ми все це робимо”, - додала голова уряду Естонії.
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