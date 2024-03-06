Внаслідок російського обстрілу поранені ще дві мешканки Донеччини

Раніше сьогодні повідомлялось про загибель мешканки Донецької області.

Сьогодні, 6 березня, російська армія завдала удару по с. Клебан Бик Іллінівської СТГ Донецької області з використанням КАБ-500.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“Від вибуху авіабомби тілесні ушкодження отримали дві жінки 48 та 56 років. Під час удару обидві постраждалі перебували вдома. Потерпілих ушпиталили до медичного закладу, де у них діагностували мінно-вибухові травми, різані рани та струс головного мозку”, - розповіли в прокуратурі.

Обстріл пошкодив багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, електромережі та автомобіль.

Прокуратура Донеччини відкрила провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).