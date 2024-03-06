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ГУР підтвердило ліквідацію колаборантки в окупованому Бердянську

Чоловік та син колаборантки також служать російським окупантам.

ГУР підтвердило ліквідацію колаборантки в окупованому Бердянську
Фото: скріншот

Головне управління розвідки підтвердило, що у тимчасово окупованому Бердянську була ліквідована колаборантка Світлана Самойленко, яка організовувала псевдовибори на окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральне управління розвідки.

"Після поневолення міста у 2022 році жінка добровільно пішла на співпрацю із московитами та отримала місце у російській окупаційній адміністрації", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, так званий воєнний комендант Бердянська полковник ЗС РФ Бардін "призначив" Світлану Самойленко на посаду "заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів". Чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.

За фактом співпраці Самойленко Світлани з російською окупаційною армією правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за частиною 5 статті 111-1 ККУ.

"У межах підготовки до псевдовиборів путіна світлана самойленко прагнула вислужитись перед московитами: залякувала та тероризувала бердянців, примушуючи їх брати участь у незаконному фейковому голосуванні", — додають у ГУР.

6 березня у Бердянській МВА повідомили про тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль однієї з організаторок псевдовиборів.

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