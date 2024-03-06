​СБУ повідомила про підозри двом поплічникам Аксьонова, які організовували філії кремлівських "ЗМІ" в Криму

Мова йде про Сергія Веселовського та Сергія Юхіна, які позиціонують себе як політтехнологи.

Служба безпеки повідомила про підозру соратникам кримського зрадника Сергія Аксьонова, які організовували філії кремлівських "ЗМІ" в Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про Сергія Веселовського та Сергія Юхіна, які позиціонують себе як політтехнологи і входять до оточення Аксьонова. За його вказівкою вони організували "філії" пропагандистських росЗМІ на території півострова. Серед них – інформагентство "південно-східний фронт" та онлайн-портал "Крим 24".

"Через ці медіаресурси окупанти поширюють російську пропаганду, в якій виправдовують збройну агресію РФ та заперечують воєнні злочини рашистів. При цьому Юхін неодноразово сам виступав на ворожих ефірах, де закликав до фізичного знищення українців та захоплення всієї території України", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, обидва фігуранти підтримали загарбників ще під час захоплення Криму. Тоді вони під виглядом громадських діячів брали участь в організації проросійських мітингів.

Наразі їм повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Дії Юхіна додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 442 (геноцид).