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Українські розвідники знищили на кордоні з Росією ворожий комплекс “Муром-П”

Заразом розвідники знищили ворожий автомобіль.

Українські розвідники знищили на кордоні з Росією ворожий комплекс “Муром-П”
Фото: скріншот відео

Аеророзвідники Головного управління розвідки Міноборони України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження “Муром-П» та знищили його FPV-дроном. 

Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика “Мурома” здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором. 

Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники – спалили і його.

Нагадаємо, сьогоднішня пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР. У розвідці зазначили, що такі операції триватимуть і надалі.

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