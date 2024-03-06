Аеророзвідники Головного управління розвідки Міноборони України, які працюють поблизу українсько-російського кордону, виявили замаскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження “Муром-П» та знищили його FPV-дроном.

Вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика “Мурома” здатна виявляти людину на відстані до 10 км камерою та до 4 км тепловізором.

Під час ведення розвідки у вказаному квадраті оператори ГУР МО України також вистежили автомобіль, яким пересувались російські загарбники – спалили і його.

Нагадаємо, сьогоднішня пожежа на російській нафтобазі – це результат роботи безпілотників ГУР. У розвідці зазначили, що такі операції триватимуть і надалі.