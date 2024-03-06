Приватним компаніям дозволили виготовляти автомобільні номери, - МВС

Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для автомобілів. Вони зможуть виготовляти знаки із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Підприємці, які хочуть виготовляти номери, мають подати до Головного сервісного центру МВС документи з цього переліку. Якщо папери відповідатимуть вимогам, протягом 5 днів підприємців приєднають до Реєстру суб’єктів господарювання.
Після приєднання до Реєстру суб’єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53.
На сьогодні жоден суб’єкт господарювання не включений до Єдиного реєстру, бо нормативні зміни було прийнято відносно нещодавно.
"Демонополізація та унормування ринку виготовлення номерних знаків сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції, підвищенню зручності отримання адміністративних послуг", - наголосив Драп'ятий.
- У 2021 році МВС змінило правила видачі автомобільних номерів. Повідомлялося, що кожний сервісний центр МВС видаватиме номерні знаки лише своєї області. При цьому зазначені вимоги не поширюються на номерні знаки, які українці залишили на платному зберігання в сервісному центрі.
- Минулого року в Україні заборонили замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з війною Росії проти України, тоталітарними режимами. Зокрема, під заборону потрапляють літери Z та V, використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку окупантів.