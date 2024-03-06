Приватним компаніям дозволили виготовляти автомобільні номери, - МВС

У МВС вважають, що це сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції.

Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для автомобілів. Вони зможуть виготовляти знаки із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Підприємці, які хочуть виготовляти номери, мають подати до Головного сервісного центру МВС документи з цього переліку. Якщо папери відповідатимуть вимогам, протягом 5 днів підприємців приєднають до Реєстру суб’єктів господарювання.

Після приєднання до Реєстру суб’єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA, що врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53.

На сьогодні жоден суб’єкт господарювання не включений до Єдиного реєстру, бо нормативні зміни було прийнято відносно нещодавно.

"Демонополізація та унормування ринку виготовлення номерних знаків сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції, підвищенню зручності отримання адміністративних послуг", - наголосив Драп'ятий.