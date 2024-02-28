МВС просить повідомляти про вимагання хабарів у сервісних центрах у чатбот або на гарячу лінію

Зокрема, можна повідомити у разі вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв.

Міністерство внутрішніх справ закликає українців повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах на гарячу лінію або в чатбот.

Усі повідомлення перевірятимуть оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції, повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. Зокрема, можна повідомити у разі вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв.

"Реформа Сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів", – сказав міністр.

Телефон гарячої лінії: +38 050 352 72 77. Чатбот Telegram: @dvb_np_bot

У цей же чатбот можна повідомити про інші порушення з боку правоохоронців.