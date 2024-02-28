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Директор департаменту Укрнафти підозрюють у вимаганні хабара за допомогу в оформленні договорів на землю

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Директор департаменту Укрнафти підозрюють у вимаганні хабара за допомогу в оформленні договорів на землю
Фото: Офіс Генпрокурора

Директора одного із департаментів найбільшої нафтогазовидобувної компанії країни Укрнафти підозрюють у вимаганні 160 тисяч грн за допомогу в оформленні договорів на землю, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний, обіймаючи посаду начальника управління ПАТ “Укрнафта”, у 2018 році запропонував своїй знайомій за її власні кошти користуватись та здійснювати обробку 30 га землі, яка перебуває у володінні та розпорядженні управління “Полтаванафтогаз” ПАТ “Укрнафта”.

Також він запропонував жінці сплачувати йому особисто 80 тисяч грн в якості щорічного платежу за користування землею.

У 2022 через проблеми зі збором врожаю жінка не виплатила посадовцю 80 тисяч грн за користування земельними ділянками. Після цього він почав надсилати їй у месенджері повідомлення, погрожуючи забрати землю та перешкоджати у зборі врожаю. 

Користуючись цими ділянками, жінка неодноразово просила посадовця укласти з нею офіційний договір, який би закріпив її право на користування землею. Однак чоловік наголошував, що достатньо плати йому особисто та запевняв, що не буде ніяких проблем.

Під час чергової зустрічі у грудні 2023 жінка знову ініціювала процес офіційного оформлення її права на користування землею. На вказану пропозицію чоловік повідомив, що спочатку жінка має сплатити йому особисто 160 тисяч грн за користування ділянками за 2022-2023 роки, а вже потім він допоможе їй і домовиться з уповноваженими особами про укладення з нею договорів на оренду землі.

Неправомірну вигоду підозрюваний отримував у кілька етапів. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини – 80 000 грн. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

На початку року Transparency International Україна повідомила, що Україна за рік піднялася на 12 позицій в світовому Індексі сприйняття корупції. Україна покращила свої показники на три бали до 36 балів і посіла 104-те місце. Рік тому країна посідала 116-те місце, набравши 33 бали.

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