Україна покращила свої показники на три бали до 36 балів і посіла 104-те місце. Рік тому країна посідала 116-те місце, набравши 33 бали.

Україна отримала 36 балів зі 100 можливих в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2023 рік і посіла 104 місце поміж 180 країн, повідомляє Transparency International Україна.

Зростання України на три бали – один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал Україну випереджають Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія – всі вони мають по 37 балів. А на бал менше, ніж Україна, – Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.

Фото: Transparency International Україна

Фото: Transparency International Україна

З-поміж сусідів Україна ще більше випереджає РФ – країна-терорист у 2023 році втратила два бали і з 26 балами посідає 141 місце у списку. Крім цього, продовжують знижуватися бали білорусі – вона цьогоріч теж втратила два бали, і хоч продовжує випереджати Україну, зберігається її тенденція до просідання в СРІ. З-поміж західних сусідів показник Румунії залишився без змін (46 балів, 63 місце), тоді як Польща втратила ще один бал, але залишилася однією з лідерок за показниками СРІ серед близьких до нас країн – із 54 балами вона посідає 47 місце. Але тепер Польща ділить цю сходинку зі Словаччиною – за рік ця країна додала один пункт та теж набрала 54 бали. А Молдова, як і Україна, додала три бали та наздогнала Угорщину, бали якої не змінились, що дозволило їм розділити 76 місце із 42 балами.

Фото: Transparency International Україна

Світові лідери та аутсайдери Індексу сприйняття корупції 2023 майже не змінилися. Очолює список Данія із 90 балами. За нею йдуть Фінляндія, яка набрала 87 балів, Нова Зеландія із 85 балами та Норвегія з 84 балами.

Фото: Transparency International Україна

Аутсайдери в цьогорічному дослідженні теж залишилися незмінними. Сомалі втратило 1 пункт і з 11 балами посідає останнє 180 місце. А до Південного Судану та Сирії, які набрали по 13 балів та посідають 177 сходинку, цьогоріч додалася Венесуела з такими ж показниками.

Фото: Transparency International Україна

Що вплинуло на показник України у 2023-му?

Результати України, як і торік, обраховували на основі восьми досліджень, які охопили період з лютого 2021 року по вересень 2023.

У трьох із них (Індекс трансформації Фонду Бертельсманна за 2024-ий, Опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму за 2023, Варіації демократії за 2023) спостерігалося суттєве зростання показника України. Ще за одним (Міжнародний огляд ризиків по країнах групи PRS за 2023) відбулося незначне зниження балів.

В інших чотирьох дослідженнях показники не змінилися: Звіт Freedom House про країни перехідного періоду (період дослідження – 2022) – 35 балів, рейтинг ризиків країн організації Global Insight за 2022 – 35 балів, Індекс верховенства права відповідно до опитування експертів у лютому-червні 2023, укладений проєктом "Глобальна справедливість" – 33 бали, Рейтинг ризиків країн аналітичного відділу журналу "Економіст" за 2023 (станом на вересень) – 20 балів.

Дослідження Індексу трансформації Фонду Бертельсманна за 2024, за яким Україна додала 12 балів, проводили з лютого 2021 року по січень 2023, воно охопило думки 280 експертів з усього світу. Вони, зокрема, оцінювали, наскільки переслідують чи карають посадовців, які зловживають владою. Тож можемо говорити, що корупційні скандали, свідками яких ми стали до січня 2023-го включно, відобразились у цьому дослідженні. Тут варто нагадати, що за цим дослідженням втрачаються бали, якщо "посадовці, які порушують закон та вдаються до корупції, можуть робити це без жодного страху, юридичних наслідків або негативного висвітлення в медіа".

Опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму за 2023, за яким Україна додала вісім балів, проводилося у квітні-серпні 2023. Керівники бізнесу відповідали на запитання про поширеність потрапляння бюджетних коштів до окремих компаній чи осіб внаслідок корупції. Тож можемо зробити висновок, що піднятися у цьому дослідженні Українідопомогло те, що, попри тривалу війну, більшість публічних закупівель, що здійснюються коштом бюджету, проводяться через тендерні процедури у системі Prozorro.

Над дослідженням Варіації демократії за 2023-ий, що проводилось протягом всього 2022-го, і за яким Україна додала п'ять балів, працюють 4000 експертів з різних країн. До СРІ включаються показники корупції в публічному секторі, зокрема, у виконавчій, судовій та законодавчій владі.

Тож, на думку Transparency International Україна, на кінцевому результаті позитивно відбився процес ухвалення Державної антикорупційної програми (ДАП) на основі прийнятої раніше Антикорупційної стратегії. Адже реалізація понад 75% запланованих у ДАП заходів припадає на виконавчу владу. А ще ДАП містить розділи про справедливий суд і забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній (з закріпленням необхідності стандартів етичної поведінки народних депутатів).

Водночас Міжнародний огляд ризиків по країнах групи PRS за 2023, за яким Україна втратила два бали, проходив з вересня 2022 по серпень 2023. Група PRS, розташована у Нью-Йорку, оцінює корупцію в межах політичної системи. У цьому дослідженні серед ризиків аналітики зазначають таємне фінансування партій. Відповідно, на цьому показнику не відобразилося відновлення звітування політичних партій для перевірки НАЗК, що після майже 4-річної перерви набрало чинності місяць тому.