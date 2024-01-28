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Україна й Бельгія підписали декілька документів про співпрацю в оборонній промисловості

Керівництво українських Міноборони і Мінстратегпрому зустрілися з представниками бельгійських оборонних компаній.

Україна й Бельгія підписали декілька документів про співпрацю в оборонній промисловості
Міністр оборони України Рустем Умєров

Україна й Бельгія підписали шість документів про співпрацю в оборонній промисловості.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, підсумовуючи події останнього тижня.

За його словами він і очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін провели зустріч з делегацією бельгійського Міноборони та представників оборонних компаній на чолі з Національним директором з питань озброєнь та матеріальних ресурсів Збройних сил Бельгії Фредеріком Гютінком.

  • Цього тижня Умєров також провів телефонну розмову з бельгійською колегою Людивін Дедондер. Тоді йшлося про співпрацю у сфері оборони. Глава Міноборони тоді повідомив, що Бельгія має довгострокове зобов’язання підтримувати модернізацію Сил оборони України.
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