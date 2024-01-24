Українським коридором експортували 18 млн тонн вантажів, - АМПУ

За підсумками 2023 року порти України перевантажили близько 62 млн тонн вантажів.

Українським коридором з 16 серпня 2023 року експортували 18 млн тонн вантажів, з них 12,7 млн тонн – агропродукція. Товари експортували до 32 країн світу.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

За підсумками 2023 року порти України перевантажили близько 62 млн тонн вантажів. Зокрема, зернових - 45,5 млн тонн та наливних - 6,3 млн тонн.

З портів Великої Одеси за підсумками 2023 року 400 суден експортували 12,8 млн тонн вантажів.

Дунайські порти перевантажили 32 млн тонн, це перевищує рекордні показники 2022р.

Зокрема, вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більш ніж удвічі та досяг 20,2 млн тонн (в 2022 році - 8,8 млн тонн).

Порт Рені досяг вантажообігу у 10 млн тонн (в 2022 році - 6,8 млн тонн), а Усть-Дунайськ – 1,7 млн тонн (в 2022 році - 785 тис. тонн)