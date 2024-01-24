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Українським коридором експортували 18 млн тонн вантажів, - АМПУ

За підсумками 2023 року порти України перевантажили близько 62 млн тонн вантажів.

Українським коридором експортували 18 млн тонн вантажів, - АМПУ
Судно з українським зерном
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Українським коридором з 16 серпня 2023 року експортували 18 млн тонн вантажів, з них 12,7 млн тонн – агропродукція. Товари експортували до 32 країн світу. 

Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

За підсумками 2023 року порти України перевантажили близько 62 млн тонн вантажів. Зокрема, зернових - 45,5 млн тонн та наливних - 6,3 млн тонн.

З портів Великої Одеси за підсумками 2023 року 400 суден експортували 12,8 млн тонн вантажів.

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Дунайські порти перевантажили 32 млн тонн, це перевищує рекордні показники 2022р.

Зокрема, вантажообіг порту Ізмаїл збільшився більш ніж удвічі та досяг 20,2 млн тонн (в 2022 році - 8,8 млн тонн).

Порт Рені досяг вантажообігу у 10 млн тонн (в 2022 році - 6,8 млн тонн), а Усть-Дунайськ – 1,7 млн тонн (в 2022 році - 785 тис. тонн)

  • Через постійні атаки єменських хуситів у Червоному морі зерновози все частіше відволікаються від маршруту Суецький канал – Червоне море. Для експорту українського зерна такі події можуть бути кризовими, адже майже третина українського морського експорту спрямовується через Червоне море до Китаю
  • Туреччина, Болгарія та Румунія у четвер, 11 січня, підписали угоду про спільну боротьбу з дрейфуючими морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі з початку війни в Україні.
  • Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.
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