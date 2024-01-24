Офіс Генпрокурора та Рада бізнес-омбудсмена будуть проводити спільні зустрічі з підприємцями кожні три місяці.

Офіс Генпрокурора та Рада бізнес-омбудсмена закликають Кабмін перезапустити Бюро економічної безпеки (БЕБ) та призначити доброчесних керівників Податкової, Митниці, Держпродспоживслужби.

Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін за результатами зустрічі Офісу Генерального прокурора України та Ради бізнес-омбудсмена з провідними бізнес-асоціаціями.

“Ми створили спеціалізований підрозділ із захисту прав інвесторів, який знаходиться в комунікації з понад 20 бізнес-асоціаціями та іншими організаціями, які покликані захищати права та інтереси суб'єктів господарювання”, — заявив він.

За його словами, за минулий рік цим підрозділом Офісу Генерального прокурора розглянуто 152 звернення від представників бізнес середовища. Загалом ним здійснюється спеціалізований контроль у 215 кримінальних провадженнях.

“У 120 випадках ми вже в тій чи іншій мірі допомогли суб'єктам інвестиційної діяльності. Минулого року у нас також відбулася зустріч в Офісі Генерального прокурора з міністром цифрової трансформації, віцепрем'єром Михайлом Федоровим та IT-спільнотою України. За результатами цієї зустрічі з 1 січня поточного року в реєстрах органів прокуратури в тестовому режимі запроваджено цифрове рішення фіксування обшуків у суб'єктів господарювання. Це дає нам можливість відстежувати та проводити оцінку співмірності втручання у діяльність суб'єктів господарювання з цілями та завданнями кримінального процесу”, — підкреслив він.

Костін привітав підписання Президентом Указу РНБО щодо щодо забезпечення економічної безпеки та стабільності в умовах воєнного стану.

“Одне із ключових ухвалених рішень стосується внесення змін внесення до Закону про БЕБ. Органу, який після внесення цих змін матиме виключне право на здійснення розслідувань економічних злочинів. Тому обрання на відкритому, прозорому конкурсі нового очільника БЕБ, зміцнення його штату та можливостей цього органу, зробить його більш дієвим та ефективним”, — сказав Генпрокурор.

Генпрокурор також наголосив на необхідності обрання доброчесних керівників контролюючих органів: Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Держпродспоживслужби.

“Ми ухвалили спільне рішення звернутися до Кабміну щодо призначення цих керівниківі для продовження нашого діалогу з бізнес-спільнотою домовилися запровадити такі зустрічі кожні 3 місяці”, — наголосив Костін.

Фото: Анна Стешенко Бізнес-омбудсмен Роман Ващук та генпрокурор Андрій Костін

Фото: Анна Стешенко генпрокурор Андрій Костін

Фото: Анна Стешенко Бізнес-омбудсмен Роман Ващук

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук запевнив, що Рада бізнес-омбудсмена готова стати площадкою для спільного діалогу.

“Сьогодні також піднімалася важлива тема пропорційності та передбачуваності. Тобто, коли приймаються рішення правоохоронними органами, досудового розслідування, прокуратурою, важливо, щоб їх дії були пропорційними до того, що відбувається. Щоб не було селективної справедливості, яка, на жаль, останніми тижнями розповсюдилася”, — додав Ващук.