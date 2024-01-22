Мін’юст подав позов до ВАКС про конфіскацію активів Богуслаєва та Кононенка

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Мін’юст просить стягнути Богуслаєва та Кононенка більше 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН", майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

Справа Богуслаєва