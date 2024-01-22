Мін’юст подав позов до ВАКС про конфіскацію активів Богуслаєва та Кононенка

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Мін’юст просить стягнути Богуслаєва та Кононенка більше 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш аніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН", майнові права, зокрема на торгівельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.
Справа Богуслаєва
- 22 жовтня 2022 року голову Богуслаєва затримали правоохоронці за підозрою в державній зраді. Пізніше СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січі" з РФ. Він і і керівник одного з департаментів підприємства Олег Дзюба взяті під варту.
- У жовтні 2023 суд арештував усе майно обвинувачених на суму понад 12 млрд гривень. Йдеться про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
- За даними головного редактор Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, СБУ з 2019 року прослуховувала Богуслаєва та знала про його зв’язки з РФ. Водночас журналісти "Схем" встановили, що Богуслаєв має громадянство РФ.
- Богуслаєв також має підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, оскільки після початку повномасштабної війни наказав вивести з ладу гелікоптер, аби ним не скористалася українська армія. Також Богуслаєва підозрюють у сприянні діяльності терористичній організації, бо після початку повномасштабного вторгнення фінансував терористичну організацію “ДНР”.
- Богуслаєв, за даними ЗМІ, проситься, аби його обміняли в Росію.