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Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду

Зараз тривають слідчі дії.

Президента "Мотор Січі" Богуслаєва затримали за державну зраду
Вячеслав Богуслаев
Фото: Первый запорожский

Президента компанії “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва затримали за державну зраду.

Про це Lb.ua повідомило власне джерело.

Відомо, що колишнього власника компанії, ексрегіонала під конвоєм везуть зараз до Києва.

Зараз тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у грудні 2019 року В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій "Мотор Січі" китайським компаніям.

4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційну суперечку з вимогою про відшкодувати 3,5 мільярда доларів (пізніше сума позову збільшилася до 4,5 млрд доларів). На початку грудня 2020 року китайська сторона направила звернення в міжнародний арбітраж згідно з угодою між Україною та Китаєм про заохочення і взаємний захист інвестицій.

На початку січня 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагалася придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність.

У грудні 2021 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що міжнародний позов китайських інвесторів "Мотор Січі" не є приводом для хвилювання.

ПАТ "Мотор Січ" – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу. Підприємство у січні-вересні 2020 року отримало 930,2 млн грн чистого прибутку.

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