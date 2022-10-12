Чоловік вносив у декларацію неправдиві відомості та занижував реальну ефективність і платоспроможність підприємства.

У Чернівцях поліцейські повідомили про підозру директору підприємства в ухиленні від сплати податків на понад 20 млн грн.

Про це повідомили у Національній поліції України.

“Працівники слідчого управління ГУНП спільно з колегами обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Державної податкової служби в Чернівецькій області викрили незаконну схему ухилення від сплати податку на додану вартість керівником одного із підприємств харчової промисловості”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці встановили, що впродовж 2019-2020 років 43-річний посадовець використовував злочинну схему збагачення.

Формуючи декларацію про податок на прибутки підприємства, чоловік вносив неправдиві відомості та занижував реальну ефективність і платоспроможність підприємства. Внаслідок протиправних дій державний бюджет не отримав понад 20 мільйонів гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки викрили ухилення від сплати податків на 38 млн гривень: службові особи ТОВ занизили ПДВ на понад 20 млн грн та податок на прибуток на 18 млн грн.