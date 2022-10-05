Суддю Богдана Львова з російським громадянством відрахували зі штату Верховного Суду

Суддю Богдана Львова, який має російське громадянство, відрахували зі штату Верховного Суду.

Відповідне рішення ухвалив голова ВС Всеволод Князєв, повідомили в суді.

"Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду", – повідомив він.

Львов відрахований відповідно до положень Конституції та профільного закону про судоустрій на підставі інформації Служби безпеки щодо наявності громадянства РФ.

"Ситуація, яка склалась у зв’язку з підтвердженням з боку Служби безпеки України наявності громадянства РФ у судді Верховного Суду, потребує якнайшвидшого вирішення, тому мною прийнято непросте рішення про відрахування судді Львова Б.Ю. зі штату Верховного Суду. Це безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів. І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не повинно статися", – зазначив Князєв.

Верховний Суд у своїх діях покладається на відомості Служби безпеки України до того моменту, поки їх не спростовано в передбаченому законом порядку, тож Богдан Львов не позбавлений права доказувати відсутність у нього громадянства РФ.

Львов залишається головою Касаційного господарського суду, бо в суддів не вистачило голосів за його усунення.

Наявність у Львова російського громадянства виявили журналісти "Схем". Потім це підтвердила перевірка СБУ.