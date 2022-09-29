Апеляційний суд підтвердив взяття під варту ексначальника Харківського обласного управління СБУ

Апеляційний суд Києва підтвердив взяття під варту колишнього очільника харківського управління СБУ Романа Дудіна, якому інкримінують державну зраду та самовільне залишення місця служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Дудіна в фейсбук.

"Справа, у якій не має жодних доказів про його зв'язки з росіянами, проте є докази того, що він надав наказ захищати м. Харків та будівлю Харківської облдержадміністрації від російських військ та диверсійних груп. І все це робилось у той час, коли мер міста у метро пропонував містянам домовлятись. Правда круто? Насправді зовсім не круто, бо Дудін продовжує сидіти (апеляція не допомогла), а той, хто має наміри домовлятись з окупантами, досі на свободі", – йдеться у повідомленні.

Дудін був головою управління СБУ в Харківській області з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення він заявив у фейсбуці, що готовий пройти поліграф, аби довести свою невинність. Експосадовець також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ згодом видаляв.

12 вересня Офіс генерального прокурора підтвердив затримання колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

Дудін вважає, що його і Харківське управління СБУ намагаються дискредитувати, і каже, що проти нього розгорнули інформаційну атаку.