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Апеляційний суд підтвердив взяття під варту ексначальника Харківського обласного управління СБУ

Справа розглядалась київським судом. 

Апеляційний суд підтвердив взяття під варту ексначальника Харківського обласного управління СБУ
Фото: скрін

Апеляційний суд Києва підтвердив взяття під варту колишнього очільника харківського управління СБУ Романа Дудіна, якому інкримінують державну зраду та самовільне залишення місця служби, вчинене в умовах воєнного стану. 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Дудіна в фейсбук

"Справа, у якій не має жодних доказів про його зв'язки з росіянами, проте є докази того, що він надав наказ захищати м. Харків та будівлю Харківської облдержадміністрації від російських військ та диверсійних груп. І все це робилось у той час, коли мер міста у метро пропонував містянам домовлятись. Правда круто? Насправді зовсім не круто, бо Дудін продовжує сидіти (апеляція не допомогла), а той, хто має наміри домовлятись з окупантами, досі на свободі", – йдеться у повідомленні.

Дудін був головою управління СБУ в Харківській області з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення він заявив у фейсбуці, що готовий пройти поліграф, аби довести свою невинність. Експосадовець також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ згодом видаляв. 

12 вересня Офіс генерального прокурора підтвердив затримання колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

Дудін вважає, що його і Харківське управління СБУ намагаються дискредитувати, і каже, що проти нього розгорнули інформаційну атаку. 

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