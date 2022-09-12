Офіс генпрокурора підтвердив затримання ексначальника Харківського обласного управління СБУ

Офіс генерального прокурора підтвердив затримання колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

Йому інкримінують державну зраду та самовільне залишення місця служби, вчинене в умовах воєнного стану. Статті підозри – ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України, повідомили у фейсбуці ОГП.

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків", – зазначили в прокуратурі.

Окрім того, він, згідно з повідомленням, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків" самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області.

Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача і не організував контррозвідувальну й контрдиверсійну діяльність УСБУ в Харківській області. Він також не забезпечив участь підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ "Харків".

Дудін вважає, що його і Харківське управління СБУ намагаються дискредитувати, і каже, що проти нього розгорнули інформаційну атаку.

Дудін був головою управління СБУ в Харківській області з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення він заявив у фейсбуці, що готовий пройти поліграф, аби довести свою невинність. Експосадовець також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ згодом видаляв.