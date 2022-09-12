Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною
Шмигаль застеріг від ейфорії: хороші новини про контрнаступ даються найдорожчою ціною
ГоловнаПраво

Офіс генпрокурора підтвердив затримання ексначальника Харківського обласного управління СБУ

Роман Дудін очолював управління до кінця травня 2022 року. 

Офіс генпрокурора підтвердив затримання ексначальника Харківського обласного управління СБУ
Дудін
Фото: Офіс генпрокурора в фейсбук

Офіс генерального прокурора підтвердив затримання колишнього начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна.

Йому інкримінують державну зраду та самовільне залишення місця служби, вчинене в умовах воєнного стану. Статті підозри – ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України, повідомили у фейсбуці ОГП

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року підозрюваний за власною ініціативою почав працювати на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Він не забезпечив виконання функцій та завдань, покладених на УСБУ в області та вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків", – зазначили в прокуратурі.

Окрім того, він, згідно з повідомленням, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків" самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. 

Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача і не організував контррозвідувальну й контрдиверсійну діяльність УСБУ в Харківській області. Він також не забезпечив участь підрозділу в обороні м. Харкова у складі сил угруповання військ "Харків".

Дудін вважає, що його і Харківське управління СБУ намагаються дискредитувати, і каже, що проти нього розгорнули інформаційну атаку. 

Дудін був головою управління СБУ в Харківській області з березня 2020 до травня 2022 року. 29 травня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення він заявив у фейсбуці, що готовий пройти поліграф, аби довести свою невинність. Експосадовець також неодноразово публікував відео та пости з критикою голови Харківської обладміністрації, військових, міського голови та інших посадових осіб. Частину своїх повідомлень ексначальник облуправління СБУ згодом видаляв. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також