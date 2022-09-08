Судовій реформі – бути: що залишилося зробити для виконання ключової вимоги ЄС

Для того, щоб зберегти статус кандидата в члени ЄС та розпочати повноцінні переговори про вступ, Україні необхідно виконати низку вимог. Одна із ключових – продовження судової реформи . Це – основа основ, від якої залежить прогрес України на інших напрямках – політичному, соціальному, економічному.

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Зі змінним успіхом судова реформа в Україні триває вже багато років. Нині, крім якісного оновлення (очищення) складу та кількісного наповнення суддівського корпусу, неабиякого значення набуло питання відновлення роботи органів суддівського самоврядування, зокрема Вищої ради правосуддя (ВРП), а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), яка не працює більше 3-ох років. Нагадаємо, що перший – ключовий у системі – ухвалює остаточні кадрові та дисциплінарні рішення стосовно суддів (призначення, звільнення, притягнення до відповідальності тощо), тоді як другий - займається їхнім обліком, добором та оцінюванням.

У цьому процесі особлива роль належить двом новоствореним допоміжним органам. Вони наполовину складаються з міжнародних експертів із правом вирішального голосу. Мова йде про Етичну раду та Конкурсну комісію з добору членів ВККС, які були створені з метою відбору доброчесних і професійних членів ВРП та ВККС відповідно. Новообрані члени, у свою чергу, мають забезпечити оновлення всієї судової системи.

Від початку своєї роботи Етична рада зіштовхнулася з багатьма викликами. Першим з них, відповідно до закону, була перевірка чинних на той момент членів ВРП. Побоюючись перевірки на доброчесність, 12 з них достроково склали повноваження, у результаті чого цей орган залишається неповноважним з кінця лютого. Другий виклик – це повномасштабне військове вторгнення, що з об’єктивних причин наклало свій відбиток на роботу Етичної ради. З початком війни Етична рада вжила додаткових заходів інформаційної безпеки кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя, зокрема тепер співбесіди проходять у закритому режимі. Що важливо, записи співбесід будуть оприлюднені після закінчення війни, тож всі охочі зможуть переглянути, як вони відбувалися. Найголовніше, що рішення Етичної ради не дають сумніватися у її незалежності та неупередженості.

Після відновлення співбесід наприкінці весни Етична рада вже завершила оцінювання кандидатів на посаду члена ВРП від Верховної Ради та з’їзду науковців-правників. Ті, у свою чергу, за своєю квотою вже встигли призначити членів ВРП, довівши їхню загальну кількість до 7 осіб. Нині Етична рада продовжує співбесіди з кандидатами від з’їзду суддів, а також розпочала оцінювання кандидатів за квотою Президента та всеукраїнської конференції прокурорів. Це означає, що до кінця року Вища рада правосуддя, яка з початку року не здатна виконувати повноваження через відсутність кворуму (15 осіб, більшість з яких судді), має всі шанси врешті-решт запрацювати.

Конкурсна комісія з добору членів ВККС також відновила свою роботу. На даний момент процес прийому документів – завершено. Найближчим часом має розпочатися процес проведення співбесід. Враховуючи, що на участь у конкурсі подали свої документи близько 300 осіб, це вселяє надію, що до ВККС вдасться обрати професіоналів, які відповідають критеріям доброчесності. На даний момент це найбільш конкурентний конкурс в системі правосуддя за всю історію незалежної України.

Окремо варто згадати про необхідність удосконалення процедури відбору суддів Конституційного Суду. У 2016 році у змінах до Конституції України було передбачено, що такий відбір має здійснюватися на конкурсних засадах, проте з того часу з тих чи інших причин так і не було ухвалено відповідного закону, який би вводив у дію дану процедуру. Після набуття Україною статусу кандидата в члени ЄС процес, схоже, зрушився з мертвої точки – днями відповідний законопроект було ухвалено у першому читанні. Тож, ми очікуємо, що до кінця року нардепи приймуть документ в цілому, виконавши, таким чином, одне з першочергових завдань, які стоять перед Україною на її шляху до ЄС.

Процес судової реформи триває вже багато років, та ми впевнені, що цього разу він завершиться успіхом через однозначний вибір українського народу на користь європейського вектору розвитку. На наше переконання, Україна скористається своїм історичним шансом задля утвердження верховенства права, забезпечення належного доступу до правосуддя та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.