Яничари по-російськи: «турбота» про молодь у ЗМІ «ДНР» та «ЛНР»

Раніше Школа політичної аналітики аналізувала висвітлення страти полонених азовців в Оленівці як приклад маніпуляцій окупаційних ЗМІ із відведення уваги аудиторії на другорядні штучно створені події. Тоді це було мінування «лепестками». Заголовки про ці міни продовжують з’являтися, окупаційні адміністрації навіть зробили чат-бот для повідомлення про їх виявлення, однак такі новини вже не є масовими. Вони розчинилися у звичному потоці зажахувальних сповіщень про жертв бойових дій серед цивільного населення, пошкодження критичної інфраструктури, екологічні лиха, за якими нібито стоять українські захисники. Серед цього потоку за минулий тиждень ЗМІ «ДНР» та «ЛНР» виразно багато уваги приділили темі молоді, що зумовлено наближенням початку навчального року.

Поки на окупованих територіях ліквідують російські склади боєприпасів та військові бази , які відлунюють «бавовнами», ЗМІ так званих «ДНР» і «ЛНР» повідомляють лише про атаки бавовникової совки на фермерські угіддя й продовжують тероризувати місцеве населення вигаданими повідомленнями про начебто удари ЗСУ по цивільних. Ці медіа типово продовжують замовчувати важливі події та явища, ігноруючи й викривлюючи об’єктивну реальність.

Фото: EPA/UPG

Система освіти на тимчасово окупованих територіях є потужним інструментом російської пропаганди, спрямованої на культивацію проросійських поглядів серед молоді. Але цього року відновити нормальний навчально-пропагандистський процес неможливо через бойові дії та їх наслідки. Повномасштабна воєнна ескалація з боку росії руйнує створений нею міф про «8 років бомбардувань Донбасу», що виявився фальшивою медійною картинкою порівняно з реальністю 2022 року, в якій неможливо почуватися у безпеці на всій території Донеччини та Луганщини, а особливо – на новоокупованій частині. Місцевому населенню вкрай важко пояснити, від чого їх «звільнили» росіяни, майже повністю знищивши деякі населені пункти. Коли навчальні заклади лежать у руїнах, а ті, що вціліли, не мають опалення, води, електрики й інтернету, і коли дистанційна освіта багатьом недоступна через ті ж проблеми в оселях, єдине, що можуть продати людям окупанти – це, як завжди, медійна картинка. Тому перед початком навчального року ЗМІ так званих «ДНР» та «ЛНР» кинулися демонструвати підготовку до нього і «турботу» про нове покоління.

Попередній навчальний рік окупанти продовжували до 1 липня, але новий не збираються відкладати, про що заявив ватажок «ДНР» під час візиту до Маріуполя, на руїнах якого проводився пропагандистський захід «Серпневі педагогічні студії». Денис Пушилін заявив, що всі школи готові до офлайн формату, зокрема і в новоокупованих населених пунктах, де він також обіцяв безкоштовне гаряче харчування для учнів початкових класів. З огляду на масштаби руйнувань, реалізація цих заяв є неможливою.

В тому ж Маріуполі медіа «ДНР» звітували про проведення так званого шкільного ярмарку. На ньому головний інтерес у людей викликали не зошити й щоденники, а дитячий одяг і взуття, в якому навряд учні підуть до своєї вщент спаленої школи. В той час адміністрація «ЛНР» через підконтрольні їм ЗМІ заявляє, що для організації навчально-пропагандистського процесу знайшли вихід у переведенні учнів зруйнованих шкіл до тих, що вціліли. В деяких населених пунктах не залишилося жодного неушкодженого навчального закладу, а пропагандисти подають ініціативу з розвезення учнів до сусідніх міст і сіл з придатними для роботи школами як досягнення свого врядування.

Для тисяч дітей росія сама створила проблему доступу до освіти, а тепер намагається вдавати, що героїчно її вирішує. ЗМІ «ДНР» та «ЛНР» рясніють заголовками про «допомогу», наприклад, у вигляді 250 рюкзаків і канцелярських наборів від Ямалу для Волновахи, яку росіяни буквально зрівняли з землею. Окупаційні медіа регулярно повідомляють про так зване шефство різних регіонів РФ над відновленням окремих населених пунктів, намагаючись показати, ніби допомога від окупантів не гірше, ніж від європейських країн для постраждалих підконтрольних регіонів України.

У цьогоріч окупованих містах така «допомога» часто зводиться до задоволення базових потреб для виживання. Наприклад, повідомляли про відправку із «супердержави» у Рубіжне цілого конвою аж із двох авто з бутильованою водою. Оскільки треба було зобразити цю подачку в рамках теми підготовки до навчального року, то воду привезли саме для шкіл, а в машини додали шкільне приладдя. Єдине, на що скоріш за все розщедриться росія – це постачання пропагандистської літератури у вигляді підручників. Новини ЗМІ «ДНР» та «ЛНР» повідомляють про передачу більше п’яти мільйонів книжок для шкіл та вишів на недавно окуповані території.

Минулого тижня в ЗМІ «ДНР» також анонсували виокремлення нового «міністерства молодіжної політики». Метою назвали сприяння поверненню молоді до псевдореспубліки, що не дивно, адже їхнє нинішнє «міністерство молоді, спорту і туризму» сприяє лише «туризму» молоді у напрямку куди подалі з окупації. Власне пропагандистські тури до росії теж стали інструментом культивацій антиукраїнських поглядів серед молоді в окупації. На противагу програмам підтримки для українських дітей від країн Заходу, окупанти запустили програму «університетські зміни», в межах якої школярів возять на пізнавально-пропагандистські заходи у виші Вологди, Удмуртії, Владикавказа та інших регіонів РФ. Також у ЗМІ «ДНР» та «ЛНР» частими є повідомлення про вивіз дітей, які вижили після нападу росії «на оздоровлення» або у «освітні» табори в рф з промовистою назвою «Покоління Донбас».

Менш масовими, але присутніми в інфопросторі окупованих територій є візити з «гуманітарною місією» кількох десятків представників «студотрядов», юридично громадської організації, яка керується з Міністерства освіти рф. Їх діяльність на Донеччині та Луганщині координується путінською партією «Единая россия». Задля ідеологічної обробки українських дітей на новоокупованих територіях оперативно створюються осередки російських військово-патріотичних організацій, таких як «Юнармия». Минулого тижня окупаційні ЗМІ заявили про першу посвяту в юнармійці в недавно окупованій Біловодській селищній громаді. Діяльність цієї організації в Україні спрямована на виховання з дітей в окупації яничар XXI століття, яких у майбутньому можна буде пустити на гарматне м’ясо. Через свою діяльність «Юнармия» та її керівництво потрапило у сьомий пакет санкцій ЄС.

Як підсумок, на фоні зруйнованих російським вторгненням шкіл та цілих населених пунктів ЗМІ «ДНР» та «ЛНР» намагаються створити видимість готовності до навчального року, хоча нормальний освітній процес на окупованих територіях є фактично неможливим. Заходи для молоді мають виключно пропагандистську мету культивації проросійських та антиукраїнських настроїв. А телевізійна картинка «турботи» покликана показати, що росія підтримує молоде покоління в окупації не гірше, ніж українська влада та країни Заходу допомагають молоді на вільній території України. Хоча проти окремих діячів та юнацьких організацій з ідеологічної обробки запроваджуються санкції, українські діти залишаються під їхнім руйнівним впливом, який накопичується з часом. Єдиним дієвим порятунком з цього мороку «русского мира» є якнайшвидше звільнення окупованих територій.