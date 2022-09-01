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Понад три десятки росіян, гаубиці, склад боєприпасів знищили за ніч бійці підрозділів оперативного командування "Південь"

В ОК розповіли також і про "додаткові отвори" в Каховському мості.

Понад три десятки росіян, гаубиці, склад боєприпасів знищили за ніч бійці підрозділів оперативного командування "Південь"
Фото: Оперативне командування "Південь"

На півдні України наші військові завдали за минулу ніч нових втрат російським загарбникам.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" ЗСУ у своєму Facebook.

Так, ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали вогневі завдання по трьох пунктах управління рашистів, а також ворожій радіолокаційній станції, двох районах зосередження живої сили окупантів, їхнього озброєння й техніки.

Росіянам не вдалося налагодити понтонну переправу в районі Дар’ївки.

"Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - додали в командуванні.

За ніч втрати росіян склали:

  • 33 особи;
  • чотири танки Т-72;
  • три гаубиці «Мста-Б»;
  • чотири одиниці авто-бронетехніки;
  • склад боєприпасів у Баштанському районі.

Нагадаємо, загалом за минулу добу українські захисники ліквідували понад 450 окупантів. Тепер втрати російської армії на війні в Україні становлять орієнтовно вже 48 350 осіб.

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