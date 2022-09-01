В ОК розповіли також і про "додаткові отвори" в Каховському мості.

На півдні України наші військові завдали за минулу ніч нових втрат російським загарбникам.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" ЗСУ у своєму Facebook.

Так, ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали вогневі завдання по трьох пунктах управління рашистів, а також ворожій радіолокаційній станції, двох районах зосередження живої сили окупантів, їхнього озброєння й техніки.

Росіянам не вдалося налагодити понтонну переправу в районі Дар’ївки.

"Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - додали в командуванні.

За ніч втрати росіян склали:

33 особи;

чотири танки Т-72;

три гаубиці «Мста-Б»;

чотири одиниці авто-бронетехніки;

склад боєприпасів у Баштанському районі.

Нагадаємо, загалом за минулу добу українські захисники ліквідували понад 450 окупантів. Тепер втрати російської армії на війні в Україні становлять орієнтовно вже 48 350 осіб.