На півдні України наші військові завдали за минулу ніч нових втрат російським загарбникам.
Про це повідомило оперативне командування "Південь" ЗСУ у своєму Facebook.
Так, ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали вогневі завдання по трьох пунктах управління рашистів, а також ворожій радіолокаційній станції, двох районах зосередження живої сили окупантів, їхнього озброєння й техніки.
Росіянам не вдалося налагодити понтонну переправу в районі Дар’ївки.
"Вогневий контроль на Каховському мості залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта", - додали в командуванні.
За ніч втрати росіян склали:
- 33 особи;
- чотири танки Т-72;
- три гаубиці «Мста-Б»;
- чотири одиниці авто-бронетехніки;
- склад боєприпасів у Баштанському районі.
Нагадаємо, загалом за минулу добу українські захисники ліквідували понад 450 окупантів. Тепер втрати російської армії на війні в Україні становлять орієнтовно вже 48 350 осіб.