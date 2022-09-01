У дистанційному форматі почали працювати понад 150 педпрацівників закладів освіти з тимчасово окупованих територій.

У Запоріжжі відкрили 1 вересня освітні хаби для евакуйованих педагогів та школярів.

Про це повідомив у соцмережах керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, хаби Василівського та Мелітопольського району розташовані у Національному університеті "Запорізька політехніка". А хаби для Бердянського та Пологівського районів відкрили в Запорізькому національному університеті.

"У центрах для кожного вчителя є обладнане робоче місце, необхідна техніка. Обласна влада змогла забезпечити базові потреби, аби вчасно дати старт освітньому процесу. В будь-якому випадку умови, щоб вчити та вчитися створені.". - зазначив Старух.

Фото: Facebook/Олександр Старух

Фото: Facebook/Олександр Старух

Фото: Facebook/Олександр Старух

Він додав, що нині в наданих аудиторіях у дистанційному форматі почали працювати понад 150 педпрацівників закладів освіти з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, вчора джерела в СБУ повідомили, що російські загарбники замінували школу №5 м. Токмак, що в Запорізькій області. Готуються її підірвати.

Днями Україна закликала ЮНЕСКО відреагувати на примус українських дітей йти в захоплені росіянами школи.