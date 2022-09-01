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Рух опору "Січовики" натякнув колаборантам на окупованих територіях на наслідки співпраці з ворогом

Партизани розклеїли персональні листівки. 

Рух опору "Січовики" натякнув колаборантам на окупованих територіях на наслідки співпраці з ворогом

Рух опору "Січовики" адресував колаборантам на тимчасово окупованих територіях Запорізької області персональні листівки з натяком на наслідки співпраці з ворогом.

У Чернігівській територіальній громаді Запорізької області послання отримала Олена Щипенко. "Участь у референдумі – власноруч підписаний смертний вирок", – йдеться в листівці. 

У Бердянській і Приморській ОТГ попередження отримали Ольга Дацун та Світлана Глушко. "Безпека твоїх рідних і близьких залежить виключно від твоїх дій та рішень", – зазначено в кожному з послань. 

Також звернення руху опору адресовані Максиму Карі, Наталі Портновій, Катерині Богдашко, Олександру Терзі, Вірі Варбанській, Світлані Гіновій, Віктору Педенку, Ользі Карпенко, Євгену Карпенку, Галині Йововій, Олександру Цьомкалу, Ілоні Плахутіній, Наталі Білаш, Ользі Росіхіній в Приморській і Коларівській громадах. 

Нагадаємо, окупанти готуються восени провести псевдореферендуми щодо "приєднання" окупованих українських територій до Росії. За даними Держдепу, підготовкою до псевдореферендумів займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Фейкові волевиявлення ворог хоче провести на частинах Запорізької, Харківської, Херсонської, Луганської і Донецької областей. 

У тимчасово окупованих населених пунктах періодично зʼявляються повідомлення про вибухи в авто або місцях перебування посібників ворога. 

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