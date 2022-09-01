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У Києві відвідуватимуть школи 138 тисяч учнів, - Кличко

1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тисяч першокласників. Це на 5 тисяч менше ніж у попередні роки.

У Києві відвідуватимуть школи 138 тисяч учнів, - Кличко
Перший дзвоник в одній із шкіл Києва, 1 вересня, 2022.
Фото: EPA/UPG

У столиці навчання офлайн обрали 138 тисяч учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Друзі! Новий навчальний рік столиця розпочала в умовах воєнного стану. Але ми робимо все, щоб наші діти могли отримувати якісну освіту", - написав він у Telegram.

Кличко повідомив, що 1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тисяч першачків, хоча впродовж останніх років їх у столиці було 30 тисяч щороку.

"Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо", - підкреслив він.

Мер зазначив, що свято першого дзвоника в столиці відбулося здебільшого без традиційних лінійок. А кожен день у школярів розпочинатиметься з правил безпеки під час повітряної тривоги.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Президент України привітав дітей України з Днем знань. "Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від тридцяти попередніх".

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