1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тисяч першокласників. Це на 5 тисяч менше ніж у попередні роки.

У столиці навчання офлайн обрали 138 тисяч учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Друзі! Новий навчальний рік столиця розпочала в умовах воєнного стану. Але ми робимо все, щоб наші діти могли отримувати якісну освіту", - написав він у Telegram.

Кличко повідомив, що 1 вересня за парти в київських школах сіли 25 тисяч першачків, хоча впродовж останніх років їх у столиці було 30 тисяч щороку.

"Основні зусилля ми зосередили на тому, щоб саме учні молодших класів розпочали навчання очно, у школах, бо для них це дуже важливо", - підкреслив він.

Мер зазначив, що свято першого дзвоника в столиці відбулося здебільшого без традиційних лінійок. А кожен день у школярів розпочинатиметься з правил безпеки під час повітряної тривоги.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Президент України привітав дітей України з Днем знань. "Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від тридцяти попередніх".