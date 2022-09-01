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Вчора росіяни обстріляли з “градів” і “ураганів” 13 населених пунктів Донеччини

Є загиблі і поранені.

Вчора росіяни обстріляли з “градів” і “ураганів” 13 населених пунктів Донеччини

Минулої доби окупанти обстріляли з артилерії, “градів” і “ураганів” 13 населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє сайт Донецької поліції.

Зазначається, що росіяни гатили по Авдіївці, Бахмуту, Мар’їнці, Торецьку, Північному, Південному, Орлівці, Максимільянівці, Георгіївці, Роздольному, Первомайському, Воскресенському, Карлівці. Російська армія застосовувала артилерію, реактивні системи “град” та “ураган”. Загалом зафіксовано 17 ударів.

Обстрілами знищено та пошкоджено 8 житлових будинків, гараж, автомобілі. Також ворожі снаряди влучили в район водосховища.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 295 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 12 700 осіб, серед них 2 122 – діти, 561 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, за інформацією голови Донецької ОВА Павла Кириленка, 31 серпня росіяни вбили п’ятьох людей у Донецькій області, ще 12 людей дістали поранення.

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