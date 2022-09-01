Вибухи на Херсонщині, ракетна атака на Харківщину і Одещину, обстріли Донбасу і Миколаївщини. Як минула ніч у регіонах

У 18 областях України цієї ночі було тихо.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжі, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Одещина. Ворог атакував Одеську область двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила у відкриту місцевість. Руйнувань та постраждалих нема.

Дніпропетровщина. Під обстрілами знову Нікопольський та Криворізький райони. У Нікопольському під удар потрапили чотири громади. Сам Нікополь та Червоногригорівську громаду обстріляли з “градів”. У Нікополі постраждалих та руйнувань не зафіксовано. У Червоногригорівській громаді пошкоджено будинки, ліцей, адмінбудівлю, виведена з ладу лінію електропередач. Одна людина поранена. У Мирівській та Марганецькій громадах є руйнування. Люди не постраждали. У Марганецькій пошкоджена електромережа. У Криворізькому районі ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Є руйнування господарських будівель.

Харківщина. Вночі зафіксовано виліт 5 ракет з російського Бєлгорода. Частина “самоліквідувалася” не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють. Попередньо постраждалих немає. За добу по області окупанти завдавали ударів по Чугуївському, Ізюмському, Харківському, Богодухівському районах. Унаслідок обстрілів за добу госпіталізовано одну людину, одна – загинула.

Луганщина. На Бахмутському напрямку без змін. За ніч окупанти здійснили 5 артилерійських та 8 мінометних обстрілів. Чотири рази росіяни використовували танки. Наступальні дії не мали успіху. Усі атаки відбиті.

Донеччина. 5 загиблих, 12 поранених цивільних за добу. З артилерії, мінометів, РСЗВ “Ураган” та “градів” обстріляли Бахмут, Орлівку, Авдіївку, Максимільянівку, Північне, Георгіївку, Торецьк, Південне, Роздольне, Мар’їнку, с. Первомайське. Вночі обстріляли Часовий Яр, постраждала колишня школа-інтернат. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

Миколаївщина. У Миколаївському районі вчора протягом дня відбувалися постійні ворожі обстріли Первомайської громади. У с. Новомиколаївка попадання переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. В смт Первомайське внаслідок обстрілів частково зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає. Також вчора під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. У селищі Любомирівка частково зруйновано адміністративну будівлю, школу, складські приміщення, біля 40 житлових будівель. У с. Вавилове пошкоджено господарські споруди, житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

У Баштанському районі ворог завдав авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді. Без жертв. Також протягом минулої доби були обстріли прилеглих територій смт Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Також були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Пошкоджені сільгоспбудівлі та житловий будинок. Сьогодні вночі близько 02:30 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання було по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Херсонщина. Протягом доби на Херсонщині тривали гучні вибухи. Зокрема, є влучання в базування російських військових, також завдано ударів по складу боєприпасів ворога.

З кожним днем ближче до проведення “референдуму” окупаційна влада демонструє свою невпевненість — серед місцевого населення немає підтримки. Своєю чергою жителі міста всіляко підтверджують свою проукраїнську позицію. Тривають викрадення серед місцевого населення, перевірки помешкань та людей.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили наступ ворога на Новопавлівському напрямку.