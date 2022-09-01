Є постраждалі та влучення у цивільні об’єкти.

Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня.

Про це повідомляє у Telegram мер міста Дмитро Орлов.

"Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі. Скільки саме, з’ясовуємо", – написав він.

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Оновлено. 8:03. Мер міста Дмитро Орлов повідомив про загиблих внаслідок російських обстрілів.

“Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери) вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

За його словами, надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. У приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті, в приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки.

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ мають прибути на ЗАЕС сьогодні і готуються провести на станції кілька днів.