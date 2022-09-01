Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоВійна

Енергодар перебуває під постійними обстрілами росіян, є загиблі – мер (оновлено)

Є постраждалі та влучення у цивільні об’єкти.

Енергодар перебуває під постійними обстрілами росіян, є загиблі – мер (оновлено)
Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Енергодар, місто-супутник Запорізької АЕС, перебуває під постійними обстрілами з самого ранку 1 вересня.

Про це повідомляє у Telegram мер міста Дмитро Орлов.

"Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі. Скільки саме, з’ясовуємо", – написав він.

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Оновлено. 8:03. Мер міста Дмитро Орлов повідомив про загиблих внаслідок російських обстрілів.

“Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери) вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

За його словами, надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. У приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті, в приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки. 

Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ мають прибути на ЗАЕС сьогодні і готуються провести на станції кілька днів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також