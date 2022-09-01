Ворог обстріляв Березнегуватську громаду на Миколаївщині

На півдні ворог продовжує ведення бойових дій без суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“З метою убезпечення себе від дій наших підрозділів, здійснює дистанційне мінування підступів до своїх рубежів”, – йдеться у повідомленні.

По Березнегуватській громаді на Миколаївщині ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52 – без людських втрат.

Протягом дня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема.

Нагадаємо, масований обстріл Миколаєва 29 серпня окупанти здійснили 16 зенітними ракетами С-300. Загинуло двоє, постраждало 24 особи. Обстріл призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури.