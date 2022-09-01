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Ворог обстріляв Березнегуватську громаду на Миколаївщині

Окупанти вдарили з гелікоптерів Ка-52.

Ворог обстріляв Березнегуватську громаду на Миколаївщині
Фото: en.wikipedia.org

На півдні ворог продовжує ведення бойових дій без суттєвих змін у складі та положенні його підрозділів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“З метою убезпечення себе від дій наших підрозділів, здійснює дистанційне мінування підступів до своїх рубежів”, – йдеться у повідомленні.

По Березнегуватській громаді на Миколаївщині ворог наніс авіаційний удар парою гелікоптерів Ка-52 – без людських втрат.

Протягом дня ворог завдав вогневого удару з важкої ствольної артилерії по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини. 

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Потерпілих серед цивільного населення нема.

Нагадаємо, масований обстріл Миколаєва 29 серпня окупанти здійснили 16 зенітними ракетами С-300. Загинуло двоє, постраждало 24 особи. Обстріл призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоквартирних будинків, об’єктів транспортної інфраструктури.

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