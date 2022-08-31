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У Херсонській області – активні бойові дії, ситуація лишається важкою, – голова ОВА

Минулої ночі ЗСУ знищили на півдні 117 окупантів і понад 30 одиниць техніки.

У Херсонській області – активні бойові дії, ситуація лишається важкою, – голова ОВА
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Збройні сили України продовжують активні бойові дії в Херсонській області, проте ситуація залишається важкою.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр, Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке", – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою ЗСУ завдали ударів по чотирьох пунктах управління російських військ. Також українська авіація завдала 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

"За минулу добу на півдні знищено 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 РСЗВ "Град", самохідну гармату "Гіацинт-С", самохідну гаубицю "Мста-С", 18 одиниць авто-бронетехніки та чотири склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах. ЗСУ вразили чотири транспортні артерії – Каховський, Дар'ївський та два Антонівські мости. За інформацією ОК "Південь", ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання", – написав Янушевич.

Нагадаємо, сьогодні вдень біля окупованого Херсону лунали вибухи. Офіційні джерела поки не коментують ситуацію в Херсоні та на околицях. 

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