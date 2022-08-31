Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя
Ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів трьох військових РФ під час окупації Київщини

Серед обвинувачень – обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів та вбивства мирних мешканців.

СБУ зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів трьох військових РФ під час окупації Київщини
Фото: СБУ

СБУ зібрала доказову базу щодо трьох воєнних злочинців армії РФ, які творили безчинства на тимчасово окупованій Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Йдеться про підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр) та контрактників Олексія Токмакова та Олексія Крошкіна", –інформує спецслужба.

Повідомляється, що підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

За даними СБУ, двоє зазначених контрактників ЗС РФ, 11 березня застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.

Нагадаємо, раніше в серпні російському військовому повідомили підозру у вбивстві мирних українців пострілами в спину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також