СБУ зібрала доказову базу щодо воєнних злочинів трьох військових РФ під час окупації Київщини

Серед обвинувачень – обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів та вбивства мирних мешканців.

СБУ зібрала доказову базу щодо трьох воєнних злочинців армії РФ, які творили безчинства на тимчасово окупованій Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Йдеться про підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр) та контрактників Олексія Токмакова та Олексія Крошкіна", –інформує спецслужба.

Повідомляється, що підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів.

Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

За даними СБУ, двоє зазначених контрактників ЗС РФ, 11 березня застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.

Нагадаємо, раніше в серпні російському військовому повідомили підозру у вбивстві мирних українців пострілами в спину.