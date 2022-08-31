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Експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення норм ядерної безпеки на ЗАЕС через російську окупацію

Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію задля повної деокупації і демілітаризації ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення норм ядерної безпеки на ЗАЕС через російську окупацію
Фото: EPA/UPG

Місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі перебуває на шляху до Запорізької АЕС

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначається, що у рамках місії експерти МАГАТЕ мають зафіксувати порушення стандартів і норм ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС на тлі російської окупації.

“Позиція України залишається незмінною: АЕС має бути негайно демілітаризована, деокупована та передана під повний контроль українського уряду. Це – важлива місія, і ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно й ефективно. Російські окупаційні війська повинні припинити обстріли коридорів слідування делегації МАГАТЕ та не перешкоджати її діяльності на станції”, – наголосив Ніколенко.

Він нагадав, що майже шість місяців на території найбільшої атомної станції Європи незаконно знаходяться російські війська. Сім основоположних принципів мирного використання ядерних технологій та ядерної енергії грубо порушено. Світ опинився на межі нової техногенної екологічної та гуманітарної катастрофи через агресію Росії проти України і триваючих безвідповідальних дій російських окупантів.

“Міжнародна спільнота має посилювати тиск на РФ до повної демілітаризації та деокупації атомної станції та її повернення під контроль України”, – закликав речник МЗС.

Вранці повідомлялося про те, що автомобільна колона Міжнародного агентства з атомної енергії виїхала з Києва і рухається в бік Запорізької атомної електростанції.

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