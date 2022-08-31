Росіяни обстрілюють Енергодар, щоб створити "потрібну картинку" для інспекції МАГАТЕ на ЗАЕС, – начальник РВА

В будь-який момент ворог може повернути свої гаубиці в бік контрольованих Україною територій.

Обстрілами Енергодара окупанти намагаються створити фейки про нібито обстріли з боку України.

Про це заявив голова Нікопольського РВА Євген Євтушенко.

"На протилежному березі армія РФ обстрілює Енергодар. Мета цього дійства – створити відповідну картину для комісії МАГАТЕ та сформувати пул місцевих жителів, які під камери ЗМІ повідомлять комісії про обстріли міста з нашого боку водосховища", – написав Євтушенко.

Начальник РВА провів аналогію з відомим російським фейком про "распятого мальчика".

"Распятого мальчика в трусіках пам'ятаєте? Те саме, тільки тепер "трусіки" намагаються одягти на мешканців Енергодара", – додав він.

З його слів, ситуація з провокаціями небезпечна тим, що в будь-який момент ворог може повернути свої гаубиці в бік контрольованих Україною територій.

"Будьте уважні та по можливості не знаходьтесь на відкритих майданчиках", – закликав мешканців Нікополя начальник РВА.

Нагадаємо, оператори Запорізької АЕС та їхні родини знаходяться в заручниках у росіян. Третина тимчасово окупованого росіянами міста виїхала, але значна частина має залишитися, тому що на Запорізькій АЕС працюють 11 тис. персоналу.

Сьогодні на ЗАЕС з Києва вирушила інспекція МАГАТЕ.