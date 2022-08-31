Головне за ніч. Середа, 31 серпня

Бої на Донбасі, удар по Краматорську, обстріл Нікополя, підготовка окупантів до псевдореферендумів, смерть Михайла Горбачова.

Останньої літньої ночі сирени повітряної тривоги лунали переважно на сході та півдні країни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Донбасі тривають запеклі бої, ворог застосовує артилерію і авіацію.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню біля Долини, Краснопілля, Богородичного та Вірнопілля. Авіація противника завдала удару неподалік Вірнопілля.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що російська армія втратила на війні проти України вже 47 900 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали удару по центру Краматорська. Мер міста Олександр Гончаренко розповів, що є поранені.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з'ясовувати наслідки чергового терору", – йдеться у повідомленні міськради.

Чотири рази за ніч російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Били з "Градів" та важкої артилерії. Два удари припали на сам Нікополь, поранено 57-річну жінку, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм. Постраждала госпіталізована у стані середньої тяжкості.

"Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс", – написав Резніченко.

Оперативне угруповання військ "Каховка" в фейсбуці додало, що йдеться про Нікопольський фаховий коледж національної металургійної академії.

Автомобільна колона Міжнародного агентства з атомної енергії виїхала з Києва і рухається в бік Запорізької атомної електростанції.

Прибуття місії на Запорізьку АЕС очікується сьогодні, 31 серпня, повідомляє Reuters.

В Офісі президента повідомляли, що російські війська обстрілюють коридори, якими експерти мають доїхати до станції. Окупанти також імітують бойові дії в Енергодарі, щоб спробувати зірвати візит.

Підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Про це повідомив на брифінгу представник Державного департаменту США.

"Приєднання" до Росії готують на частинах Запорізької, Херсонської, Донецької й Луганської областей. Також росіяни доручили почати підготовку до проведення псевдореферендуму в Харківській області. У межах цих кампаній Росія, безсумнівно, буде використовувати пропагандистські та дезінформаційні кампанії, фальсифікувати явку виборів та завищувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання.

Держдеп наголосив: будь-які заяви Кремля, що український народ якимось чином хоче приєднатися до РФ, є неправдою. Лише 3% українців, згідно з опитуванням, хотіли б, аби Україна була членом Євразійського митного союзу під керівництвом Росії, а 90% хочуть, аби вона стала державою-членом ЄС.

Очільник іранського МЗС летить сьогодні до Москви, де говоритиме з Лавровим про війну в Україні.

Хусейн Амір-Абдоллахіан заявив, що їде до Росії після того, як низка західних держав звернулася до Тегерана з проханням зіграти активнішу роль у припиненні війни.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр підтвердила передачу Росії першої партії іранських безпілотників, які можуть бути використані у війні проти України.

На 92-му році життя помер колишній президент СРСР Михайло Горбачов.

Російські ЗМІ повідомили про смерть Горбачова, посилаючись на дані московської Центральної клінічної лікарні. Відомо, що він хворів на цукровий діабет і мав проблеми з нирками.

Михайло Горбачов був першим та останнім президентом СРСР — з 15 березня 1990 року до 25 грудня 1991 року. Також він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС та головою президії Верховної Ради СРСР. З його смертю радянська епоха, напевне, остаточно закінчилася, як би хто не намагався її відновити.

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