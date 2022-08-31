У Херсонській області всю добу йшли бої, а дві випущені по Харкову ракети впали на території РФ, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Одещині, у Запорізькій області, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський район. У Нікополі поранено одну людину, пошкоджено 12 багатоповерхівок, кілька магазинів, аптек, ДЮСШ, культурно-спортивний комплекс, місцевий коледж, фармпідприємство. У Мирівській громаді без постраждалих та руйнувань.

Унаслідок обстрілу центру Харкова із САУ "Піон" вчора вдень чотири людини загинули, 12 постраждали. Вночі росіяни випустили три ракети з напрямку Бєлгорода. Дві вибухнули на території Росії, одна вибухнула над Харковом, було влучання в землю поряд із закладом вищої освіти в Київському районі. Двоє постраждалих. В області вчора пізно ввечері – обстріл Новобаварського району Харкова із РСЗВ. Пошкоджені будівлі.

У Луганській області на Бахмутському напрямку без змін. Ворог посилив вогневий вплив із танків, ствольної та реактивної артилерії. Здійснили два ракетних удари та один авіаудар, 16 артилерійських та три мінометних обстріли. Наступальні дії росіян не мали успіху. Усі атаки відбиті.

В Донецькій області – четверо загиблих і двоє поранених цивільних за добу. Обстріли з артилерії, РСЗВ "Град", ракет ЗРК С-300 по населених пунктах Красногорівка, Дружківка, Георгіївка, Корсунівка, Авдіївка, Карлівка, Тоненьке, Степанівка, Іванівське, Майське (поле), Бахмут. Уночі ракетні удари по Краматорську – пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки, у Слов'янську – житловий сектор, складські приміщення, у Кураховому – центр міста, пошкоджені приватні автівки, у Часовому Яру – промзона. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація населення триває.

У Миколаєві вчора вдень ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох поранених. У Миколаївському районі двічі зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Пошкоджено житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає. У Баштанському районі протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території смт Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Учора протягом дня і сьогодні зранку – обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке. Постраждалих немає.

У Херсонській області всю добу йшли бойові дії. Автоматні черги мешканці чули і на вулицях Херсона, в одному з мікрорайонів міста окупанти перевіряли приватні будинки, шукаючи партизан. Гуманітарна ситуація на Херсонщині залишається напруженою. З початку війни на території області пошкоджено 2617 цивільних об’єктів, значна частина з яких – об’єкти житлового фонду, медичні та навчальні заклади. Критична ситуація у селах, які на межі областей.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, на Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке.