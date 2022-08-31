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За підготовку псевдореферендумів на окупованих частинах України відповідає перший заступник глави адміністрації Путіна, – США

Фейкові "волевиявлення" готують на частинах Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької областей. 

За підготовку псевдореферендумів на окупованих частинах України відповідає перший заступник глави адміністрації Путіна, – США
Сергій Кирієнко
Фото: gipoteza.org

Підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. 

Про це повідомив на брифінгу представник Державного департаменту США.

"Кирієнко відповідає за нагляд над контрольованими Росією територіями перед спробою їх приєднання до РФ, що було б незаконним, якби вдалося", – заявив він. 

Посадовець Державного департаменту додав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України. 

"Приєднання" до Росії готують на частинах Запорізької, Херсонської, Донецької й Луганської областей. Також росіяни доручили почати підготовку до проведення псевдореферендуму в Харківській області. У межах цих кампаній Росія, безсумнівно, буде використовувати пропагандистські та дезінформаційні кампанії, фальсифікувати явку виборів та завищувати відсоток тих, хто нібито проголосував за приєднання.

Держдеп наголосив: будь-які заяви Кремля, що український народ якимось чином хоче приєднатися до РФ, є неправдою. Лише 3% українців, згідно з опитуванням, хотіли б, аби Україна була членом Євразійського митного союзу під керівництвом Росії, а 90% хочуть, аби вона стала державою-членом ЄС.

Нагадаємо, Кирієнко у квітні приїжджав на окуповану частину Донецької області. Він зустрічався там з ватажками бойовиків незаконних формувань. 

Кирієнко був призначений першим заступником голови путінської адміністрації ще у 2016 році. Був головою російського уряду, гендиректором "Росатому". 

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