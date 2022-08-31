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Харківʼян у двох районах закликали бути пильними через нерозірвані касети боєприпасів

Містянам варто утриматись від наближення до незнайомих предметів. 

Харківʼян у двох районах закликали бути пильними через нерозірвані касети боєприпасів
Касетні боєприпаси (ілюстративне фото, з Запорізької област)

Мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова закликали бути особливо пильними через нерозірвані касети боєприпасів.

Велика кількість їх залишилась після вчорашнього обстрілу, попередив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"Не наближайтеся до незнайомих предметів", – закликав він.

Касетні боєприпаси – заборонені міжнародним законодавством. Росія постійно використовує їх при обстрілах житлових районів. Особливу небезпеку касетні боєприпаси становлять через здатність детонувати після значного часу від обстрілу. Прикметною рисою є парашут. 

Терехов також уточнив інформацію про нічний обстріл Київського району: зачепило офісну будівлю та житловий будинок. Поранені двоє.

Нагадаємо, що близько опівночі росіяни обстріляли центр міста. У житловий будинок, за словами Терехова, було фактично пряме потрапляння, почалася пожежа. 

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