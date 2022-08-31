Харківʼян у двох районах закликали бути пильними через нерозірвані касети боєприпасів

Містянам варто утриматись від наближення до незнайомих предметів.

Мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова закликали бути особливо пильними через нерозірвані касети боєприпасів.

Велика кількість їх залишилась після вчорашнього обстрілу, попередив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"Не наближайтеся до незнайомих предметів", – закликав він.

Касетні боєприпаси – заборонені міжнародним законодавством. Росія постійно використовує їх при обстрілах житлових районів. Особливу небезпеку касетні боєприпаси становлять через здатність детонувати після значного часу від обстрілу. Прикметною рисою є парашут.

Терехов також уточнив інформацію про нічний обстріл Київського району: зачепило офісну будівлю та житловий будинок. Поранені двоє.

Нагадаємо, що близько опівночі росіяни обстріляли центр міста. У житловий будинок, за словами Терехова, було фактично пряме потрапляння, почалася пожежа.