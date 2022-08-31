NASA опублікувало нове фото Фантомної галактики – сонячної системи за 32 млн світлових роки від Землі

Нові зображення, зроблені телескопами “Хаббл” і телескопом “Джеймса Вебба”, показали галактику “Фантом” (the Phantom Galaxy) – спіральну сонячну систему на відстані 32 мільйонів світлових років від Землі.

Про це пише CNN.

За даними Європейського космічного агентства (ESA), яке співпрацює з Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору США над телескопами, галактика розташована в сузір’ї Риб.

Фантомна галактика, офіційно відома як M74, є спіральною галактикою, відомою як “спіраль великого задуму”. Це означає, що галактика має чітко окреслені спіральні рукави, що на недавно опублікованих зображеннях звиваються від центру.

За даними ESA, телекскоп “Вебб” виявив “тонкі нитки газу та пилу” у спіральних рукавах галактики. Зображення також дозволяють чітко побачити ядерне зоряне скупчення в центрі галактики, не затуманене газом. Телескоп також використовував свій інструмент середнього інфрачервоного діапазону (MIRI), щоб досліджувати галактику Фантом для проєкту, що вивчає перші фази утворення зірок.

За даними агентства, в той час як “Вебб” найкраще спостерігає інфрачервоні хвилі світла, “Хаббл” має особливо гострий зір в ультрафіолетовому та видимому діапазонах. Це дозволило виявити особливо яскраві області зіркоутворення, відомі як зони H II, на зображеннях галактики.

Поєднання даних з обох телескопів дозволило вченим поглибити уявлення про галактику “Фантом” і створити вражаючі зображення космосу.

NASA опублікувало перші зображення “Вебба” з високою роздільною здатністю всього кілька тижнів тому в липні. Більший за “Хаббл” телескоп здатний спостерігати за дуже далекими галактиками, дозволяючи вченим дізнатися про раннє утворення зірок. “Хаббл” обертається навколо Землі, а “Вебб” обертається навколо Сонця на відстані близько 1 мільйона миль від Землі.

Нагадаємо, у липні NASA опублікувало першу повнокольорову фотографію нашого Всесвіту, зроблену космічним телескопом "Джеймс Вебб".