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​Росіяни замінували школу в м. Токмак Запорізької області, хочуть її підірвати, звинувативши в цьому ЗСУ, - джерела

У навчальний заклад також завезли боєприпаси.

​Росіяни замінували школу в м. Токмак Запорізької області, хочуть її підірвати, звинувативши в цьому ЗСУ, - джерела
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники замінували школу №5 м. Токмак, що в Запорізькій області. Готуються її підірвати.

Про це повідомили джерела LB.ua в Службі безпеки України.

"У ЗОШ №5 за адресою вул. Шевченка, 52 м. Токмак кацапами завезено боєприпаси і проведено мінування. Підготовлено до підриву. Будуть там завтра учні чи ні - невідомо", - сказав співрозмовник зі спецслужби.

Таким чином окупанти готують провокацію, підірвавши школу з дітьми, аби звинуватити в їхній загибелі Збройні Сили України.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини рашисти викрадають вчителів і погрожують батькам школярів.

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