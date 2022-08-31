ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
“Наступ на Херсон – це інформаційно-психологічна операція Києва”, – дезінформація від окупантів
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
Незважаючи на вибухи, у Кривому Розі “все нормально”, - Вілкул
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія планує знищити одну з головних історичних пам’яток Маріуполя – курган Дід, - Андрющенко

Окупанти планують забудувати історичне місце.

Росія планує знищити одну з головних історичних пам’яток Маріуполя – курган Дід, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Окупаційна російська адміністрація хоче знищити курган Дід по вул. Пилипа Орлика в Маріуполі. Він є однією з головних історичних пам’яток Маріуполя та України.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

“Наш спротив передав копії документі, що свідчать про забудову в місці знаходження кургану, що повністю його знищить”, - написав Андрющенко. 

Він зазначив, що Курган Дід датують 5 тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старший за Маріуполь і є ровесником Єгипетських пірамід. За радянські та пострадянські часи його пошкодили, і лише минулого року було прийнято рішення про його консервацію та збереження. Наразі пагорб має висоту 6 метрів, а його діаметр сягає 70 метрів. 

 

За нищення кургану призначено цивільного окупанта забудовника Ящука Доната Всеволодовича з Таганрогу у Ростовській області РФ. 

“Це ще один злочин проти людства з боку росії. Так нищиться Історія України. Так нищиться історія світу. Необольшовиський фашизм росії на марші” - підсумував Андрющенко. 

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі, в парк їм. Гурова, стався перший голодний бунт

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також