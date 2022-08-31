Росія планує знищити одну з головних історичних пам’яток Маріуполя – курган Дід, - Андрющенко

Окупаційна російська адміністрація хоче знищити курган Дід по вул. Пилипа Орлика в Маріуполі. Він є однією з головних історичних пам’яток Маріуполя та України.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Наш спротив передав копії документі, що свідчать про забудову в місці знаходження кургану, що повністю його знищить”, - написав Андрющенко.

Він зазначив, що Курган Дід датують 5 тисячоліттям до н.е., тобто він набагато старший за Маріуполь і є ровесником Єгипетських пірамід. За радянські та пострадянські часи його пошкодили, і лише минулого року було прийнято рішення про його консервацію та збереження. Наразі пагорб має висоту 6 метрів, а його діаметр сягає 70 метрів.

За нищення кургану призначено цивільного окупанта забудовника Ящука Доната Всеволодовича з Таганрогу у Ростовській області РФ.

“Це ще один злочин проти людства з боку росії. Так нищиться Історія України. Так нищиться історія світу. Необольшовиський фашизм росії на марші” - підсумував Андрющенко.

Нагадаємо, вчора у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі, в парк їм. Гурова, стався перший голодний бунт.