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Восьмеро жителів Дніпропетровщини підірвалися на ворожих касетних боєприпасах

Касетні боєприпаси небезпечні тим, що можуть здетонувати через певний час після “прильоту”.

Восьмеро жителів Дніпропетровщини підірвалися на ворожих касетних боєприпасах
Ворожі боєприпаси на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

У Синельниківському районі Дніпропетровської області цивільний підірвався на касетному боєприпасі.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував… Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів”, – сказав голова ОВА.

Резніченко нагадав, що у разі виявлення підозрілого предмета необхідно телефонувати рятувальникам або в поліцію.

“Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Будьте обачними. Це врятує життя”, – наголосив він.

 

Нагадаємо, за ніч 31 серпня росіяни чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів поранено жінку, пошкоджено 12 багатоповерхівок. 

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