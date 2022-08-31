Восьмеро жителів Дніпропетровщини підірвалися на ворожих касетних боєприпасах

Касетні боєприпаси небезпечні тим, що можуть здетонувати через певний час після “прильоту”.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області цивільний підірвався на касетному боєприпасі.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував… Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси. Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів”, – сказав голова ОВА.

Резніченко нагадав, що у разі виявлення підозрілого предмета необхідно телефонувати рятувальникам або в поліцію.

“Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів". Будьте обачними. Це врятує життя”, – наголосив він.

Нагадаємо, за ніч 31 серпня росіяни чотири рази обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів поранено жінку, пошкоджено 12 багатоповерхівок.