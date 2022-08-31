У Дію додали нові сервіси: електронне пенсійне, посвідку на проживання, документи англійською, - Мінцифри

У Дії з'явилися нові та відновлені сервіси.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
У застосунку тепер є:
- пенсійне посвідчення;
- посвідка на тимчасове або постійне проживання;
- англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто;
- шеринг авто (послугу повернули, оскільки вона була тимчасово зупинена через війну);
- оплата штрафів від патрульної поліції (цю функцію теж зупинили з лютого через вторгнення РФ).
У Мінцифри додали, що невдовзі відновлять і сплату штрафів за фото та відеофіксацією.
Щоб скористатися сервісами, необхідно оновити Дію.
Нагадаємо, 24 серпня на порталі запустили нову послугу – автоматичну реєстрацію ТОВ. А нещодавно в Дії тестували шеринг авто і документи англійською.