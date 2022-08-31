У Дію додали нові сервіси: електронне пенсійне, посвідку на проживання, документи англійською, - Мінцифри

Щоб скористатися ними, необхідно оновити застосунок.

У Дії з'явилися нові та відновлені сервіси.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

У застосунку тепер є:

пенсійне посвідчення;

посвідка на тимчасове або постійне проживання;

англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто;

шеринг авто (послугу повернули, оскільки вона була тимчасово зупинена через війну);

оплата штрафів від патрульної поліції (цю функцію теж зупинили з лютого через вторгнення РФ).

У Мінцифри додали, що невдовзі відновлять і сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

Щоб скористатися сервісами, необхідно оновити Дію.

Нагадаємо, 24 серпня на порталі запустили нову послугу – автоматичну реєстрацію ТОВ. А нещодавно в Дії тестували шеринг авто і документи англійською.