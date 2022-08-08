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У Мінцифри розповіли про безоплатне навчання для українців у межах проєкту IT Generation

Нині стартував третій етап освітнього проєкту.

У Мінцифри розповіли про безоплатне навчання для українців у межах проєкту IT Generation
Фото: zoda.gov.ua

Сьогодні стартував розпочався третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Упродовж двох тижнів українці зможуть подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей.

Про це йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації.

За даними відомства, ініціативу реалізовують Мінцифри, Binance Charity і Львівський IT Кластер за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції). 

"Подати заявку дуже просто. На платформі проєкту оберіть школу та освітню програму. Потім перейдіть на сайт школи та подайте заявку. Відбір студентів буде проводити школа, в тому числі шляхом тестування та співбесіди. З переліком необхідних документів можна ознайомитись у розділі FAQ та на сайтах шкіл", - розповіли в міністерстві.

Майже тисяча українців віком від 21 до 60 років зможе отримати нову кваліфікацію. У проєкті можуть взяти участь особи, які ніколи раніше не навчались на ІТ-спеціальностях і не мають досвіду роботи в цій сфері. 

До здобувачів нових знань є вимога - рекомендоване знання англійської мови на рівні від В1. 

Триватиме навчання від 2 до 6 місяців залежно від програми. Серед напрямків - технічні (FrontEnd; QA; JavaScript; Java; Python, Blockchain) й нетехнічні (Project/Product Management; UI/UX Design; Business Analysis; HR/Recruiting; Digital Marketing).

У Мінцифри підкреслили, що основна мета освітнього проєкту — допомогти українцям "знайти себе в одній з найперспективніших сфер, продовжити працювати та розвивати українську економіку".

Нагадаємо, раніше стадо відомо, що фонд Nova Ukraine надає 200 стипендій для безкоштовного навчання за IT спеціальностями. Отримати грант можуть біженці з окупованих територій та військовослужбовці, а також усі охочі за умови наявності місць.

У Лугано очільник Мінцифри пропонував топовим технологічним компаніям світу забезпечити Україні диджитал-лендліз.

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