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Фонд Nova Ukraine надає 200 стипендій для безкоштовного навчання за IT спеціальностями

Отримати грант можуть біженці з окупованих територій та військовослужбовці, а також  - усі бажаючі за умови наявності місць.

Фонд Nova Ukraine надає 200 стипендій для безкоштовного навчання за IT спеціальностями
Фото: Depositphotos/ngampol.photo7380

Благодійний фонд Nova Ukraine надає 200 стипендій для безкоштовного навчання затребуваній IT спеціальності на Prometheus.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

"Nova Ukraine підтримує стипендіями українців, що постраждали від російської агресії. Благодійний фонд виділяє 200 грантів, що покривають 100% вартості Premium пакету курсу «Front-end розробка» на Prometheus+. Навчання розпочнеться вже 8 серпня і триватиме 3 місяці", - йдеться в повідомленні.

На слухачів чекають 20 годин відеолекцій, 50 практичних завдань, курсова робота та постійна чат-підтримка викладача.

Детальніше про курс можна дізнатися тут.

На стипендію можуть претендувати:

  • українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій і були зареєстровані там станом на 24.02.2022;
  • українці, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи чи право тимчасового захисту за кордоном України після 24.02.2022;
  • військовослужбовці, які беруть участь в російсько-українській війні чи були учасниками АТО/ООС/російсько-української війни, а також члени їхніх сімей (батьки, дружина/чоловік, діти).

Якщо людина не входить до вказаних категорій, вона також можете подати заявку і буде зарахована за наявності вільних місць.

Для реєстрації у стипендіальній програмі необхідно до 2 серпня 2022 р. включно заповнити форму.  Претенденти, які отримають стипендію, будуть сповіщені про це електронною поштою до 4 серпня.

Nova Ukraine - це український благодійний фонд в США, який сприяє всебічному розвитку України з 2014 року. Об’єднання організовує збір гуманітарної допомоги для постраждалих під час війни, підтримує освітні проєкти, культурні заходи та допомагає зміцненню громадянського суспільства в Україні.

Prometheus - найбільша освітня онлайн-платформа в Україні з понад 250 масовими відкритими онлайн-курсами і 1 800 000 студентів. На сайті представлені онлайн-курси з IT, підприємництва, англійської мови, особистого розвитку, підготовки до ЗНО і підвищення кваліфікації для вчителів та лікарів.

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