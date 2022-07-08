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Канадська пошта випустила благодійну марку на підтримку України

Про наклад цих марок Укрпошта не повідомила.

Канадська пошта випустила благодійну марку на підтримку України
Фото: Canada Post

Кожен, хто придбає благодійну марку на підтримку України, яку випустила Canada Post, автоматично пожертвує кошти для українців. 

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.⠀

З кожного проданого аркуша марок 1 долар буде направлений у Canada-Ukraine Foundation, яка активно допомагає Україні з перших днів повномасштабної війни.  

Кожен аркуш складатиметься з 10 марок із соняхами.⠀

Нагадаємо, 28 червня Укрпошта розпочала продаж марки "Українська Мрія". Укрпошта анонсувала нову поштову марку про літак «Мрія» з малюнком одинадцятирічної Софії Кравчук із Волині після того, як Росія знищила літак «Мрія» під час обстрілу Гостомеля.

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