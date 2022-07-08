Канадська пошта випустила благодійну марку на підтримку України

Про наклад цих марок Укрпошта не повідомила.

Кожен, хто придбає благодійну марку на підтримку України, яку випустила Canada Post, автоматично пожертвує кошти для українців.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.⠀

З кожного проданого аркуша марок 1 долар буде направлений у Canada-Ukraine Foundation, яка активно допомагає Україні з перших днів повномасштабної війни.

Кожен аркуш складатиметься з 10 марок із соняхами.⠀

Нагадаємо, 28 червня Укрпошта розпочала продаж марки "Українська Мрія". Укрпошта анонсувала нову поштову марку про літак «Мрія» з малюнком одинадцятирічної Софії Кравчук із Волині після того, як Росія знищила літак «Мрія» під час обстрілу Гостомеля.