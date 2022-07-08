Казахстан виходить з угоди СНД про валютний комітет

Казахстан виходить з угоди Співдружності Незалежних Держав 1995 року про Міждержавний валютний комітет.

Про це повідомляють казахстанські ЗМІ з посиланням на указ президента Касим-Жомарта Токаєва.

"Затвердити протокол про припинення дії Угоди про створення міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, здійснений у Мінську 25 жовтня 2013 року", - йдеться в указі Токаєва.

Також повідомляється, що документ вже набрав чинності.

За інформацією видання, комітет створювався задля сприяння організації багатостороннього співробітництва у валютно-платіжних і кредитних відносинах, зближення і вдосконалення валютного законодавства, що зачіпає багатосторонні розрахункові і кредитні відносини, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної і валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва і здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер дав вказівку уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти. Таким чином, країна намагається організувати її експорт до Європи в обхід Росії.

Перед тим Росія призупинила відвантаження казахської нафти, а Казахстан - транзит російського вугілля.