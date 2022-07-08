Міністр закордонних справ України вперше виступив на Форумі тихоокеанських островів

Дмитро Кулеба сьогодні вранці провів онлайн-виступ у столиці Республіки Фіджі у Тихому океані. Це перший в історії виступ міністра закордонних справ України на Форумі тихоокеанських островів.

Про це повідомив сам міністр сторінці у Facebook.

Захід, який зараз проходить у Суві, є найбільшою в Океанії міжурядовою організацією. До неї входять 18 членів: Австралія, Вануаті, Кірибаті, Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії, Науру, Нова Зеландія, Острови Кука, Ніуе (самоврядування в асоціації з Новою Зеландією), Палау, Папуа Нова Гвінея, Самоа, Тонга, Тувалу, Фіджі, Соломонові Острови, Нова Каледонія та Французька Полінезія (Франція).

"Це найбільш віддалений від України географічно регіон світу. Нас розділяють два океани та десятки тисяч кілометрів, але держави регіону – наші друзі та стоять на нашому боці у протидії російській агресії. 14 держав Океанії проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН 2 березня, яка засудила російську агресію та наказала Росії припинити бойові дії та вивести війська", – написав Дмитро Кулеба.

Він закликав держави Океанії продовжувати підтримку України в ООН та голосування за резолюції, пов’язані з Україною, приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії, обмежити морську активність РФ у своїх територіальних водах, а також запобігти використанню Росією їхніх юрисдикцій для порятунку від санкцій.

Крім того, міністр застеріг учасників від загроз російської пропаганди та будь-яких спільних проєктів із Росією.

"Ми будемо розвивати відносини з регіоном. Я переконаний, що українська дипломатія сьогодні має бути справді глобальною, якщо ми хочемо розширювати горизонти та ефективно протидіяти російському впливу. Такі події як сьогоднішній форум дозволяють консолідувати міжнародну підтримку, залучати додаткові голоси на підтримку України в ООН та знаходити нових друзів для України навіть далеко за двома океанами", – додав міністр у повідомленні.

Кулеба зазначив, що також сьогодні матиме виступ у якості гостя у межах зустрічі глав МЗС Group of 20.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав партнерів обмежити для Росії морські перевезення. Він зазначав, що зараз Росія експортує у світ лише смерть, кризу та брехню.

Перед тим, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Також вчора в Індонезії, президент якої нещодавно відвідував Київ, стартувала дводенна зустріч міністрів закордонних справ G20.