​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
​У Сєвєродонецьку з’явилися партизани: містом розклеєні послання до Кадирова
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
Польща не для всіх: навіщо Варшава обмежує виплати біженцям з України
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
На Харківщині п'яні окупанти намагалися вантажівкою проїхатися зруйнованим мостом
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Владислав Атрошенко: «Уряд вже виділив Чернігівській області 250 млн на відновлення. Краще, ніж нічого. Але потрібні мільярди»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
На Буковині працівники локомотивного депо і житель викрали з Укрзалізниці 27 тонн пального
Шляхами війни
Шляхами війни
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
ГоловнаПолітика

Міністр закордонних справ України вперше виступив на Форумі тихоокеанських островів

Це найбільша в Океанії міжурядова організація.

Міністр закордонних справ України вперше виступив на Форумі тихоокеанських островів
Фото: EPA/UPG

Дмитро Кулеба сьогодні вранці провів онлайн-виступ у столиці Республіки Фіджі у Тихому океані. Це перший в історії виступ міністра закордонних справ України на Форумі тихоокеанських островів.

Про це повідомив сам міністр сторінці у Facebook.

Захід, який зараз проходить у Суві, є найбільшою в Океанії міжурядовою організацією. До неї входять 18 членів: Австралія, Вануаті, Кірибаті, Маршаллові Острови, Федеративні Штати Мікронезії, Науру, Нова Зеландія, Острови Кука, Ніуе (самоврядування в асоціації з Новою Зеландією), Палау, Папуа Нова Гвінея, Самоа, Тонга, Тувалу, Фіджі, Соломонові Острови, Нова Каледонія та Французька Полінезія (Франція).

"Це найбільш віддалений від України географічно регіон світу. Нас розділяють два океани та десятки тисяч кілометрів, але держави регіону – наші друзі та стоять на нашому боці у протидії російській агресії. 14 держав Океанії проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН 2 березня, яка засудила російську агресію та наказала Росії припинити бойові дії та вивести війська", – написав Дмитро Кулеба.

Він закликав держави Океанії продовжувати підтримку України в ООН та голосування за резолюції, пов’язані з Україною, приєднатися до міжнародних санкцій проти Росії, обмежити морську активність РФ у своїх територіальних водах, а також запобігти використанню Росією їхніх юрисдикцій для порятунку від санкцій.

Крім того, міністр застеріг учасників від загроз російської пропаганди та будь-яких спільних проєктів із Росією.

"Ми будемо розвивати відносини з регіоном. Я переконаний, що українська дипломатія сьогодні має бути справді глобальною, якщо ми хочемо розширювати горизонти та ефективно протидіяти російському впливу. Такі події як сьогоднішній форум дозволяють консолідувати міжнародну підтримку, залучати додаткові голоси на підтримку України в ООН та знаходити нових друзів для України навіть далеко за двома океанами", – додав міністр у повідомленні.

Кулеба зазначив, що також сьогодні матиме виступ у якості гостя у межах зустрічі глав МЗС Group of 20.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав партнерів обмежити для Росії морські перевезення. Він зазначав, що зараз Росія експортує у світ лише смерть, кризу та брехню.

Перед тим, Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Також вчора в Індонезії, президент якої нещодавно відвідував Київ, стартувала дводенна зустріч міністрів закордонних справ G20.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також