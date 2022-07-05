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Кулеба закликав партнерів обмежити для Росії морські перевезення

Голова МЗС зазначив, що зараз Росія експортує у світ лише смерть, кризу та брехню.

Кулеба закликав партнерів обмежити для Росії морські перевезення
Фото: Макс Требухов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів обмежити Росії доступ до морських перевезень.

Про це він написав у Twitter.

"Експортноорієнтована економіка Росії значно залежить від морських перевезень, які здійснюють іноземні флоти. Я закликаю партнерів: обмежте доступ РФ до їхніх послуг і вичерпайте військову машину Путіна. Зрештою, те, що Росія сьогодні справді експортує у світ – це смерть, криза та брехня", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, за даними WFP, Україна експортує лише 1 млн тонн зернових через блокаду морських портів. Це загроза для усього світу, адже минулого року щомісяця Україна експортувала 6 млн тонн та годувала 400 млн людей.

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