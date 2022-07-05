Головне за ніч. Вівторок, 5 липня

Ракетні удари по Дніпру та Миколаєву, масовані обстріли Сумщини, стрілянина в Гайленд-Парку.

Уночі сирени повітряної тривоги впродовж кількох годин лунали по всій Україні. Було порушено і майже тижневий спокій в столиці.

По Дніпропетровщині російська армія випустила 7 ракет, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

6 з них збили українські військові – над Дніпром та Синельниківським районом. У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали, ніхто не постраждав.

У місті Покров "приліт" стався у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. "Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо без постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Ракетного удару зазнав Миколаїв, наслідки уточнюються.

"Уранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", – написав у телеграм-каналі мер міста Олександр Сенкевич.

Масованих обстрілів зазнала Сумська область, йдеться у ранковому зведенні від обласних військових адміністрацій.

Уночі завдано удару по одному з районів Харкова, постраждалих немає. Триває обстеження території після обстрілу.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Детальніше – в нашій новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили окупантів на Слов'янському напрямку, бої тривають. Ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 липня – у новині.

У Білогорівці на Луганщині українські військові відбили штурм російських військ. Наразі окупанти відійшли, зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти продовжують обстрілювали населені пункти області. Знищення триває. На нещодавно окупованих територіях росіяни встановлюють свої порядки, розповідають нісенітниці про відкриття шкіл з 1 вересня, швидке відновлення комунікацій. Це все – брехня, те саме було в Маріуполі – всі бачили, як бігла вода зруйнованими будинками. Єдині, на що здатні рашисти – це тероризувати місцеве населення. Орки вже шукають активістів та родини військових, в цьому допомагають колаборанти", – розповів Гайдай.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за тиждень від ворожих обстрілів загинули 30 мирних мешканців Харківщини.

Під постійним вогнем росіян Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

Учора з тимчасово окупованих територій області за допомогою волонтерів евакуювали 860 людей. Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад Харківського району. Внаслідок обстрілів загинули люди.

Щонайменше шестеро людей загинули і 26 отримали поранення в результаті стрілянини на параді до Дня незалежності 4 липня в американському містечку Гайленд-Парку, штат Іллінойс.

Всі загиблі – дорослі. Вік постраждалих від 8 до 85 років, повідомили медики.

Підозрюваний стріляв з даху, і на місці події виявили "потужну гвинтівку". Поліція ідентифікувала 22-річного нападника, а згодом і затримала. Також стало відомо, що кількість поранених зросла до понад 36.

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