Уранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники.

Російські окупанти вранці у вівторок завдали ракетного удару по Миколаєву, наслідки уточнюються.

Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

"Уранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", – написав він у телеграм-каналі.

Більш детальну інформацію Сенкевич пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що ніколи не варто відкидати можливості повторного наступу ворога на Миколаїв. Втім, за його словами, особливого бажання йти на повторний штурм міста ворог не має, адже вже відчув на собі шалену відсіч ЗСУ.