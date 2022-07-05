Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу, – ISW

Президент Росії Володимир Путін, можливо, натякав на те, що російські війська мають взяти оперативну паузу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Так, Путін також заявив, що російські частини, які брали участь у битві за Лисичанськ, повинні відпочити, щоб відновити боєздатність.

“Публічний коментар Путіна, ймовірно, мав на меті продемонструвати його занепокоєння добробутом своїх військ у зв’язку з періодичними скаргами в Росії на поводження з російськими солдатами”, – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що російським військам, які пройшли через Сєвєродонецьк і Лисичанськ, швидше за все, справді потрібен значний період для відпочинку та перепідготовки перед відновленням широкомасштабних наступальних операцій.

“Однак незрозуміло, чи приймуть російські військові ризик досить тривалої оперативної паузи, щоб дати можливість цим, ймовірно, виснаженим силам відновитись”, – додали вони.

В ISW повідомили також, що російські війська продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступу на це місто, а також Сіверськ.

Окрім того, окупанти продовжували обмежені та безуспішні наступи на півночі від Харкова.

Нагадаємо, у Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що після захоплення Лисичанська в Луганській області російські військові, ймовірно, кинуть сили на взяття під контроль Донецької області.